சிகப்பு ரோஜா பட பாணி.. கேரளா நரபலி கொலையாளிகளின் வீட்டை சுற்றி மஞ்சள் செடி.. போலீஸாருக்கு பகீர்!

திருவனந்தபுரம்: கேரள நரபலி சம்பவத்தில் நரபலி கொடுக்கப்பட்டவர்களின் உடல் புதைக்கப்பட்டு அதன் மேல் மஞ்சள் செடி நடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் பகவந்த் சிங் வீட்டை சுற்றிலும் மஞ்சள் செடி இருப்பதால் நிறைய உடல்கள் புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என போலீஸாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கேரளா மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் எலாந்தூர் கிராமத்தில் கடவந்தரா பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோஸ்லின் (50). இவர் லாட்டரி சீட்டு விற்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தார். இவரை போல் தமிழகத்தின் தருமபுரியை சேர்ந்தவர் பத்மா (52). இவரும் லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை செய்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் இவர்கள் இருவருமே ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் காணாமல் போயினர். இதையடுத்து இவர்களை போலீஸார் தேடி வந்த நிலையில் இவர்கள் இருவரும் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட தகவல் வெளியானது.

நரபலி..அறை முழுவதும் ரத்தக்கறை! ஃப்ரிட்ஜில் 10 கிலோ மனித கறி! குக்கரில் இதயம்! அதிர்ந்து போன போலீஸ்!

English summary

Kerala Human Sacrifice: Turmeric planted in most of the part of house Kerala Human Sacrifice killers planted more turmeric plants in their house. Police investigation going on.