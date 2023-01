ஆஹா.. சிலிர்க்குது.. சொந்த செலவில் ஏழை மாணவர்களுக்கு வீடு.. அசத்தும் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர் ஒருவர் தனது ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு வீடுகளை தனது சொந்த செலவில் கட்டிக்கொடுத்து அசத்தி வருகிறார். தற்போது இவர் 7வது வீட்டை கட்டி வருகிறார்.

கடந்த 2017ம் ஆண்டு கேரளாவில் பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியராக வேலை வந்த முகமது முஸ்தபா ஒரு நாள் தனது மாணவி ஒருவரிடம் வீட்டுப்பாடம் எழுதாமல் ஏன் வந்தாய் என்று விசாரித்திருக்கிறார். அப்போது மாணவி கூறிய விஷயங்கள் இவரை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மாணவிக்கு பெற்றோர்கள் கிடையாது. இவரது உறவினர் வீட்டில்தான் வளர்ந்து வருகிறார்.

ஆனால் மாணவி தங்கியுள்ள வீடு கூரை வீடு. நேற்று பெய்த மழை காரணமாக தண்ணீர் வீட்டில் ஒழுகியதால் அதனை சரி செய்யவே நேரம் சரியாக இருந்திருக்கிறது. எனவே அன்றிரவு வீட்டுபாடம் எழுதவில்லை என்று கூறியுள்ளார். இதனையடுத்து அன்று மாலை மாணவியுடன் அவர்களது வீட்டுக்கு சென்று பார்த்திருக்கிறார். வீடு மாணவி சொன்னதைபோலவே பழுதடைந்து இருந்திருக்கிறது. எனவே உடனடியாக வீட்டை பழுது பார்க்க திட்டமிட்டார்.

