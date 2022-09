அதிர்ச்சி.. ராகுல் நடைப்பயணத்தில் பிக்பாக்கெட்.. பின்னணியில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள்? போலீஸ் அலர்ட்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தில் பிக்பாக்கெட் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதன் பின்னணியில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பதாக போலீசார் சந்தேகிப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களை ஒருங்கிணைக்கவும், இந்தியாவில் பாஜகவை எதிர்க்க காங்கிரஸ் தான் சரியான கட்சி என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை ராகுல்காந்தி துவங்கி உள்ளார்.

இந்த நடைப்பயணமானது கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக 150 நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

There have been incidents of pickpocketing during Congress party Rahul Gandhi's India Unity Walk called Bharat Jodo Yatra. It is shocking that the police suspect that people from Tamil Nadu are behind this.