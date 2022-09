"இந்தியாவை பிளவுபடுத்துவதே அவர்கள் பிளான்!" மீண்டும் ஆர்எஸ்எஸை தொடும் ராகுல் காந்தி! ஆவேச பேச்சு

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இப்போது பாத யாத்திரை சென்றுள்ள ராகுல் காந்தி, அங்கு பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸை மிகக் கடுமையாகச் சாடி பேசினார்.

2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக மக்களை ஒன்று திரட்டும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாத யாத்திரை சென்று வருகிறார். இது காங்கிரஸ் தொண்டர்களையும் உற்சாகப்படுத்தும் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

கடந்த செப். 31ஆம் தேதி இந்தப் பாத யாத்திரையைக் கன்னியாகுமரியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். சில நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் ராகுல் காந்தி நடைப்பயணம் செய்தார்.

இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்.. தமிழ்நாடு மீனவர்கள் 8 பேர் இன்று கைது!

English summary

Rahul Gandhi targets BJP and RSS saying both spread hatred and violence: Country need to be saved from BJP says Rahul Gandhi.