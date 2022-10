எனக்கு ஸ்டாலின் என கலைஞர் பெயர் சூட்ட காரணம் இதுதான்! சிபிஐ மாநாட்டில் மனம் திறந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய

மாநாட்டில் உரையாற்றிய தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், தனக்கு கலைஞர் ஸ்டாலின் என பெயர் சூட்ட காரணம் என்ன என்பது குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 24வது மாநாடு நேற்று கட்சியின் கொடிஏஎற்றத்துடன் மிகப் பிரம்மாண்டத்துடன் தொடங்கியது. நேற்று தொடங்கி 4 நாட்கள் இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது.

இன்றைய நிகழ்வுகளை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலர் டி.ராஜா தொடங்கி வைத்தார். மாலையில் நடைபெற்ற பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு 'கூட்டாட்சி மற்றும் மத்திய - மாநில உறவு' என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றினார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin, who addressed the All India Conference of the Communist Party of India in Thiruvananthapuram, Kerala, spoke openly about the reason why he was named by kalaignar as Stalin.