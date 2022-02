3000 பாம்பு கடி! 6 முறை ஐசியூ! உடலிலேயே உருவான "அதிசய" எதிர்ப்பு சக்தி - வாவா சுரேஷின் ஆச்சர்ய கதை!

Thiruvananthapuram

oi-Shyamsundar I

திருவனந்தபுரம்: பாம்பு கடியால் உயிருக்கு போராடி வந்த பிரபல பாம்பு பிடிக்கும் வல்லுனர் வாவா சுரேஷ் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார். உயிரோடு வீடு திரும்பி உள்ள வாவா சுரேஷை பார்க்க பலர் அவரின் வீடு முன் கூடி உள்ளனர்.

கடந்த ஒரு வாரமாக வாவா சுரேஷ்தான் தேசிய அளவில் வைரல் டாப்பிக். கோட்டயத்தில் பாம்பு பிடிக்க சென்றவரின் காலில் பாம்பு கடித்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். கடந்த ஒரு வாரமாக தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தவர் நேற்று குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் முதலைகளை பிடித்து உலகம் முழுக்க பிரபலம் அடைந்த ஸ்டீவ் இர்வீனுக்கு இணையாக புகழப்படும் நபர்தான் வாவா சுரேஷ்.. தேசிய அளவில் ஊடகங்களின்.. மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து இருக்கும் இந்த வாவா சுரேஷ் யார் என்று தெரிந்துகொள்ளலாம் .. வாங்க!

English summary

Who is this snake master Vava Suresh from Kerala? All you need to know about him and his hourney.