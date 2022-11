அதே கேரளா.. அதே பாணி! காருக்குள் கதறிய ‘மாடல்’! தோழியை சிக்க வைத்த தோழி! மிருகமான 3 பாய் பெஸ்டிகள்!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் பிரபல நடிகை காருக்குள் வைத்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டது போலவே, தற்போது மாடலிங் பெண் ஒருவர் சீரழிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் குற்றவாளிகள் எப்படி கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

சினிமா படபிடிப்பு முடிந்து காரில் திரும்பிய கேரளத்தின் பிரபல நடிகை ஒருவர் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு கடத்தப்பட்டு கடும் பாலியல் அத்துமீறலுக்கு ஆளானார். இந்த வழக்கில் மலையாளத்தில் பிரபல நடிகர் திலீப் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் தன்னைக் கைதுசெய்த போலீஸ் அதிகாரிகளை கொலை செய்ய திலீப் சதித்திட்டம் தீட்டியதாகவும், நடிகை பாலியல் வழக்குடன், அதிகாரிகளை கொலைசெய்ய திட்டம் தீட்டியதாக புதிய வழக்கும் திலீப் மீது பாய்ந்தது.

English summary

Just like a famous actress was raped inside a car in the state of Kerala a few years ago, now a modeling woman is being degraded. Information about how the criminals were arrested in this shocking incident has come out.