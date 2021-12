Chennai

oi-Rayar A

சென்னையில் பள்ளி மாணவர்கள்- நடத்துனர்கள் மோதல்.. பேருந்துகளை நிறுத்தி போராட்டம்.. என்ன நடந்தது?

சென்னை: சென்னையில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கும், அரசு பேருந்து ஓட்டுனர்கள், நடத்துனர்கள் இடையே தகராறு ஏற்படுவது வாடிக்கையாகி விட்டது. சென்னை மக்கள் இதுபோன்ற சம்பத்தை அடிக்கடி பார்த்து சலித்து விட்டார்கள்.

இந்த நிலையில் இன்று மாலை சென்னை பெரம்பூரில் இருந்து அண்ணா சதுக்கம் நோக்கி மாநகர அரசு பேருந்து(29ஏ) சென்று கொண்டிருந்தது. பேருந்தில் பள்ளி மாணவர்கள் பயணம் செய்துள்ளனர். அப்போது சில மாணவர்கள் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணம் செய்துள்ளனர்.

English summary

there was a clash between school students and conductors In Chennai. Conductors stopped buses on the road and staged a protest. Thus the traffic was severely affected