வீசும் காற்றில் பரவிய விஷம்! அப்படியே மயங்கி சரிந்த பெண்கள்! சென்னை கொடுங்கையூரில் ஷாக்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொடுங்கையூரில் கெமிக்கல் கம்பெனியில் ஏற்பட்ட வாயு தாக்குதலில் நான்கு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கொடுங்கையூர் லட்சுமி அம்மன் மூன்றாவது தெருவை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன். இவர் கொடுங்கையூர் சாஸ்திரி நகர் விரிவாக்கம் பகுதியில் பாலாஜி எண்டர்பிரைசஸ் என்ற பெயரில் சொலுயூஷன் தயார் செய்யும் கம்பெனியை நடத்தி வருகிறார்.

இந்த கம்பெனியில் கொடுங்கையூர் லட்சுமி அம்மன் நகர் மூன்றாவது தெருவை சேர்ந்த தேன்மொழி, கொருக்குப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த அமுதவல்லி ஆகிய இரண்டு பெண்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

'சைக்கோ' நர்ஸ்.. பச்சிளம் குழந்தைகளை விஷ ஊசி செலுத்தி கொன்ற கொடூரம்.. சினிமா பாணியில் கொலை!

English summary

Four people have been hospitalized in the gas attack at a chemical company in Kodunkaiyur, and a detailed investigation has been ordered.