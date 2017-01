டாடா சன்ஸ் புதிய தலைவர் நடராஜன் சந்திரசேகரனின் பொழுது போக்கு என்ன தெரியுமா?

இயற்கை அழகை அப்படியே புகைப்படமாக எடுப்பது, மராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுவதுதான் டாடா குழுமத்தின் புதிய தலைவர் நடராஜன் சந்திரசேகரனின் பொழுது போக்கு என்று தெரியவந்துள்ளது.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 6:54 [IST]

English summary

Chandrasekaran likes photography and long-distance running. He has participated in marathons in several cities