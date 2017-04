நாங்கள் என்ன தரம் தாழ்ந்தவர்களா?... பாடை ஊர்வல போராட்டத்தில் அய்யாகண்ணு உருக்கம்

டெல்லியில் விவசாயிகள் 27-ஆவது நாளாக நடைபெற்றும் போராட்டத்தில் பாடை கட்டி, ஒப்பாரி வைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmers in Delhi today built a hearse and went for procession with lot of cries. Ayyakannu urges government machinery not to see us as untouchable persons.