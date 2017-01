கர்நாடகா மாநிலம் உத்தரஹள்ளியில் கேர் சங்கராந்தி கோலாகல கொண்டாட்டம்

கர்நாடக மாநிலம் உத்தரஹள்ளியில் கேர் சங்கராந்தி கடந்த சனிக்கிழமை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி கரும்பு மற்றும தானியங்களை வைத்து மக்கள் வழிபாடு நடத்தினர்.

English summary

Kere Sangaranthi celebrated in uttarahalli Bengaluru on 14th January. sugar cane and cereals kept in entrance of the house and did pooja.