மேகதாது அணையை கட்டியே தீருவோம் என்கிறார் சித்தராமையா.. தைரியம் கொடுத்த தமிழக அரசியல் குளறுபடி

தமிழகத்தில் ஸ்திரமற்ற அரசியல் சூழ்நிலை நிலவிவரும் நிலையில், கர்நாடகா மேகதாது திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுத்துவருவதாக கர்நாடகாவிலிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Mekedatu will face no hurdles, says Karnataka CM Siddaramaiah.