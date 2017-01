குறுக்குவழியில் அதிமுக நிரந்தர பொதுச்செயலராக சசி முயற்சி.. தேர்தல் கமிஷனில் மீண்டும் சசிகலா புஷ்பா!

அதிமுக நிரந்தர பொதுச்செயலராக சசிகலாவை 'நியமிப்பதை' ஏற்க கூடாது என தேர்தல் ஆணையத்திடம் சசிகலா புஷ்பா மீண்டும் மனு அளித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 14:38 [IST]

English summary

Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa moved to the Election Commission against Sasikala as General Secretary of ADMK.