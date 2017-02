சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்க தடை விதிக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு!

சசிகலா தமிழக முதல்வராக பதவியேற்க தடை விதிக்க வலியுறுத்தி உச்சநீதிமன்றத்தில் சட்டப் பஞ்சாயத்து இயக்கம் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

English summary

Satta Panchayat Iyakkam today filed a plea in the Supreme Court to stay Sasikala to take-oath as Chief Minister of TamilNadu.