பாம் போடத் தெரியும், பாம்பு பிடிக்கத் தெரியாத அமெரிக்கர்கள்.. வேட்டைக்கு கிளம்பிய தமிழக "வீரர்கள்"

மலைப் பாம்புகளை பிடிப்பதற்காக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பழங்குடிகளான இருளர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இருவர் புளோரிடா மாகாணம் சென்றுள்ளனர். இதற்கான சம்பளம் அவர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Two Tamil Nadu tribes were recruited by USA to catch Burmese Pythons in Florida.