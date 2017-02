அமெரிக்காவையும் அதிர வைத்த நெடுவாசல் போராட்டம்.. நியூயார்க்கில் தமிழர்கள் போராட்டம்

அமெரிக்காவையும் அதிர வைத்து வருகிறது நெடுவாசல் கிராம மக்களின் போராட்டம். நியூயார்க்கில் தமிழர்கள் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.

English summary

Tamils are protesting in US in support of Neduvasal villages and farmers. In NY more than 50 Tamils staged a peaceful protest in support of the farmers.