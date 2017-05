நாடாண்ட தமிழர் ரத்தத்தில் செங்கடலாகிப் போன முள்ளிவாய்க்காலும் நந்திக்கடலும்!

தமிழீழ விடுதலைப் போரின் இறுதி நாளான 2009 மே17, 18 தேதிகளில் முள்ளிவாய்க்கால் தமிழரது ரத்தத்தால் செங்கடலாகிப் போன துயரம் தோய்ந்த காலம் அது.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 15:31 [IST]

Mullivaykkal Genocide Day observed by Tamils on today.

