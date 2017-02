ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 10 பேர் கைது.. தொடரும் இலங்கையின் அட்டூழியம்

ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த 10 மீனவர்களை இன்று இலங்கை கடற்படை கைது செய்துள்ளது. இலங்கை அரசின் அட்டூழியம் தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

10 fishermen, from Rameshwaran were arrested by Sri Lanka Navy.