சென்னையில் பஸ்கள் நிறுத்தம்.. கூடுதல் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் - தெற்கு ரயில்வே

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக சென்னையில் கூடுதலாக மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 19:34 [IST]

English summary

Additional electric trains will be operated from tomorrow, says southern railway