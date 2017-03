ஆர்.கே. நகரில் அதிமுகவை ஆதரிக்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை - திருநாவுக்கரசர் உறுதி

ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவையோ, தினகரனையோ ஆதரிக்கும் பேச்சுக்கே இடமில்ல என்று திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Now AIADMK double leaf symbol is with Modi I think, says TN Congress chief Thirunavukarasar