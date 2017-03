ஹைட்ரோகார்பன் திட்ட பணிகளில் நாளை மத்திய அரசு கையெழுத்து! தமிழர் முதுகில் குத்துவதில் மும்முரம்!!

தமிழகத்தின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி ஹைட்ரோகார்பன் திட்டப் பணிகளில் மத்திய அரசு நாளை கையெழுத்திட உள்ளது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The Centre govt. will sign with Private Companies for the Hydro Carbon Projects on Monday.