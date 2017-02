எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வர் பதவிக்கு தகுதியானவரே இல்லை: சொல்வது செம்மலை

முதல்வர் பதவிக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தகுதியானர் இல்லை என ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்எல்ஏவான செம்மலை தெரிவித்துள்ளார்.

ADMK MLA Semmalai says that Edapadi palanisamy not deserve for the post of Chief minister. other MLAs are not accepting Edappadi palanisamy as the CM.