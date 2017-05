அமைச்சரவை மாற்றம்... மும்முரமாக இருக்கும் எடப்பாடி! போர்க்கொடியுடன் சசி அமைச்சர்கள்!

அமைச்சரவையை மாற்றி அமைப்பதில் உறுதியாக் இருக்கிறார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. இதற்கு எதிராக சசிகலா ஆதரவு அமைச்சர்கள் போர்க்கொடி தூக்க உள்ளனர்.

English summary

According to the secretariate sources TamilNadu Cheif Minister Edappadi Palanisamy will reshuffle the Cabinet.