ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவின் தமிழக வருகை ரத்து?

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் ஆளுநர் வித்யாசாகர்ராவின் இன்றைய தமிழக வருகை ரத்தாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Maharashtra Governor C Vidya Sagar Rao, who also holds the charge of Tamil Nadu, is likely to fly to Chennai r tomorrow, amid political developments in TamilNadu.