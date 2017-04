தென்காசி சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் பலத்த மழை... சில் கிளைமேட்டால் மக்கள் குஷி!

தமிழகம் முழுவதும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில் நெல்லை மாவட்டத்தில் இன்று பலத்த மழை பெய்தது.

English summary

Heavy Rain occures in Thenkasi and the surrounding area.farmers and public feels happy of the rain.