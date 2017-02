எம்.எல்.ஏக்கள் சொந்த ஊருக்கு போனா மக்கள் சும்மா விடமாட்டாங்க... நடிகர் பாக்கியராஜ் எச்சரிக்கை

எம்எல்ஏக்கள் சொந்த ஊர் சென்றால் மக்களின் அதிருப்தியை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என நடிகர் பாக்கியராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Bhakkiyaraj talks about the tamilnadu political stiuation. He tols that the competition now takes place between law and moral philosophy. and he said that if MLAs goes hometown they wil face the discontent of the public.