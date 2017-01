ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்... வாடிப்பட்டிக்கு வந்த சரத்குமாருக்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு

ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் பங்கேற்க வாடிப்பட்டிக்கு சென்ற சமக தலைவர் சரத்குமாருக்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Jallikattu supporters has condemned Sarathkumar and rejected politicians support at Vadipatti.