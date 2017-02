சசிகலா காருக்கு வழிவிடுங்க.. செய்தியாளர்களிடம் எம்.எல்.ஏ.க்கள் கெஞ்சல்

கூவத்தூரில் சசிகலாவின் காரை மறித்து பத்திரிகையாளர்கள் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர். இதனால் ரிசார்ட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் சசிகலா தத்தளித்தார்.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 18:38 [IST]

Journalist who are attacked by Mannaargudi Goondas today blcoked the ADMK Interim General Secretary Sasikala's car at Kuvathur.