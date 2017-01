ஜல்லிக்கட்டுக்காக தொடரும் மாணவர்கள் போராட்டம் - மதுரையில் 3வது நாளாக பிரம்மாண்ட பேரணி

பொங்கல் பண்டிகை நாளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்கள் போராடத் தொடங்கியுள்ளனர். மதுரையில் 3வது நாளாக பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:20 [IST]

English summary

Thousands of college students from Madurai taking to streets demanding the immediate lifting of the ban on jallikattu.