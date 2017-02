ஜெ. மரணம் குறித்து நீதி விசாரணை: ஓபிஎஸ் அறிவிப்புக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்பு

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான நீதி விசாரணையை வரவேற்பதாக திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK Acting President MK Stalin welcome that the probe on Jayalalithaa's death.