எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சி எங்களால் கவிழாது... ஆனால் கவிழும் - பொடி வைத்து பேசிய ஓபிஎஸ்

தமிழகத்தில் தற்போது நடக்கும் ஆட்சி எங்களால் கவிழும் சூழல் ஏற்படாது... ஆனால் கவிழும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS is having a state wide tour for gaining public support.Massive crowd welcoming Puratchithalaivi Amma's loyalist in Salem. He delivered energizing speech to ADMK workers in Salem.