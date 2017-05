பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு இன்று காலை 10 மணிக்கு சென்னை டி.பி.ஐ. வளாகத்தில் வெளியிடப்பட்டது. தேர்வு முடிவை கீழ்கண்ட இணையதளங்களில் காணலாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, May 12, 2017, 8:03 [IST]

English summary

Plus 2 result today announces Students can see the result on internet.