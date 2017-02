ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு: 7 பேரையும் விடுதலை செய்ய அனைத்து கட்சிகளும் அழுத்தம் தர வேண்டும்:ராமதாஸ்

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 7 பேரையும் விடுதலை செய்ய மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் அழுத்தம் தர வேண்டும் என ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PMK chief urges all party to fight for 7 convicts in the Rajiv Gandh assassination case