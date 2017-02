நியாயப்படி பார்த்தா எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பொதுச் செயலாளர் பதவியைக் கொடுத்திருக்கனுமே!

நியாயப்படி பார்த்தால் எடப்படா பழனிச்சாமியிடம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவியை சசிகலா கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்ற பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Infact, Sasikala should have appointed Edappadi Palanichamy as ADMK General secretary. But she has ignored him and brought her sister's on Dinakaran to the key post, Deputy general secretary.