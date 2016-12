எனக்கொரு சந்தேகம்... முதல்வர் ஒபிஎஸ்க்கு அமைச்சர்கள் ஆதரவு இருக்கிறதா? - ஸ்டாலின்

முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்துக்கு அமைச்சர்களின் ஆதரவு இருக்கிறதா? என்று திமுக பொருளாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

DMK treasurer MK Stalin has asked whether Chief Minister O Panneerselvam enjoying the support of his own ministers.