நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என்று அறிவிக்க கோரி ஹைகோர்ட்டில் ஸ்டாலின் வழக்கு

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என அறிவிக்க கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் சார்பில் மனுதாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு மீதான விசாரணை நாளை நடைபெறுகிறது.

English summary

DMK working leader Stalin filed petition Madras High Court challenging the trust vote proceedings that took place in Tamil Nadu Assembly on Saturday.