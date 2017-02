என் ஆதரவு யாருக்குன்னு உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது... வைரலாகும் அமைச்சர் வளர்மதி வாக்குவாதம் ஆடியோ

தமது ஆதரவு யாருக்கு என சொல்ல முடியாது என தொகுதி வாக்காளருடன் அமைச்சர் வளர்மதி தொலைபேசியில் வாக்குவாதம் செய்யும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 11:45 [IST]

English summary

TamilNadu Minister Valarmathi's phone audio on ADMK Crisis went viral on Socia Media.