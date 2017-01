ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்.. தமிழக - கேரளா எல்லையில் போக்குவரத்து நிறுத்தம்..வர்த்தகம் பாதிப்பு

லாரி ஓட்டுநர் சங்கத்தினர் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதால் தமிழகத்தில் இருந்து கேரளாவிற்கு செல்லும் லாரிகள் இயங்கவில்லை.

English summary

Lorry to a halt in tamilnadu - kerala border due to jallikattu protest.