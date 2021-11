ஏம்மா இரவு முழுவதும் அழுதாச்சு.. இன்னும் பாரம் குறையவில்லையோ.. வைரலாகும் கவிதை ட்வீட்டுகள்! #மழை

Poems

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்தில பெரும்பாலான இடங்களில் கொட்டி தீர்க்கும் மழையை வர்ணித்து நெட்டிசன்கள் எழுதியுள்ள கவிதைகள் வைரலாகி வருகிறது.

வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் கடந்த இரு தினங்களாக கனமழை கொட்டி வருகிறது. இதனால் சாலைகளில் முட்டி அளவு தண்ணீரில் மக்கள் மிதந்து வருகிறார்கள்.

வரும் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள். இந்த நிலையில் மழைக்கு சூடாக பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிடும் நேரத்தில் நெட்டிசன்கள் கவிஞர்களாகிவிட்டனர் போல!.. நேயர்களுக்காக கவிதைகளின் தொகுப்பு இதோ...

English summary

Netisans shared their comments about rain in Tamilnadu. Most of the parts in TN are floating in rain water.