ஆனி திருமஞ்சனம்... ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாச்சியாருக்கு ஜேஷ்டாபிஷேகம் - படையலிட்டு வழிபாடு

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: ஆனி கேட்டையில் ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாளுக்கு செய்யப்படும் அபிஷேகத்தை தரிசனம் செய்தால் இந்திரனைப் போல வாழ்வு அமையும் தலைமைப் பதவி தேடி வரும் என்பது நம்பிக்கை. அதுபோல ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருக்கு ஆனி மாதத்தில் நடைபெறும் திருமஞ்சனத்தை தரிசனம் செய்து பெரியதளிகை பிரசாதம் பெற்று உண்டால் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருக்கு நேற்றைய தினம் காவிரியில் இருந்து புனித நீர் கொண்டு வரப்பட்டு ஜேஷ்டாபிஷேகம் நடைபெற்றது.

ஆனி மாதம் ஜேஷ்டா மாதம் எனப்படுகிறது. ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆனி மாதம் ஜேஷ்டாபிஷேகம் எனப்படும் பெரிய திருமஞ்சனம் 2 நாட்கள் நடப்பது வழக்கம். இந்த ஆண்டிற்கான ஜேஷ்டாபிஷேகம் கடந்த 23ஆம் தேதி ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு நடைபெற்றது.

இதனையடுத்து நேற்றைய தினம் ஆனி 18ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தாயார் சன்னதியில் மூலவர்கள் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி உற்சவர் ரங்கநாச்சியாருக்கு ஜேஷ்டாபிஷேகம் நடைபெற்றது.

பூலோக வைகுண்டம் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் தாயாருக்கு பூச்சாற்று உற்சவம் கோலாகலம்

English summary

Aani is also called as Jyeshta month in Sanskrit which means senior and true to this Aani is the longest month. Processions of Theertham from River Cauvery to Temple for Abisegam Sriranganachiyar at Sriranganathar temple, Srirangam.