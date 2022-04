மதுரை சித்திரை திருவிழா முதல்நாள் - காணும் இடமெங்கும் மீனாட்சி... சிம்ம வாகனத்தில் வலம் வந்த அம்மன்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: உலகப் பிரசித்தி பெற்ற மதுரை சித்திரைத்திருவிழா கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. மதுரையை அரசாளும் மீனாட்சி அம்மன் வேடம் அணிந்து காணும் இடமெங்கும் காட்சி அளித்தனர் சிறுமிகள். சித்திரை திருவிழாவின் முதல்நாளில் சிம்ம வாகனத்தில் கம்பீரமாக வலம் வந்தார் மீனாட்சி அம்மன். கற்பக விருட்ச வாகனத்தில் பிரியாவிடையுடன் வலம் வந்த சுந்தரேஸ்வரரை பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கண் குளிர தரிசனம் செய்தனர்.

உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை சித்திரைத் திருவிழா, கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காரணமான கடந்த 2 ஆண்டுகள் கோவில் வளாகத்திலேயே பக்தர்களின் பங்கேற்பின்றி நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், தற்போது கொரோனா நோய்த் தொற்றுக் கட்டுப்பாடுகள் முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சித்திரைத் திருவிழா வெகு கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது.

மதுரை சித்திரை திருவிழா கோலாகலம்...12ல் மீனாட்சி பட்டாபிஷேகம் 14ல் திருக்கல்யாணம்

English summary

Madurai Chithirai Thiruvizha Day 1: (மதுரை சித்திரைத் திருவிழா முதல்நாள் சிம்ம வாகனம்)The world famous Madurai Chithirai Festival has started with a bang. The girls performed wherever they saw the government of Madurai disguised as the Meenakshi goddess. On the first day of the Chithrai festival, Meenakshi Amman rode majestically in a lion vehicle. Tens of thousands of devotees watched Sundareswarar as he bid farewell in a chariot.