சபரிமலையில் குவியும் பக்தர்கள்: ஐயப்பனை இரவு 11 மணிவரை தரிசிக்க அனுமதி

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை: ஐயப்பனை தரிசிக்க பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து வருவதால் இன்று முதல் இரவு 11 மணி வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. பெருவழிப்பாதை வழியாகவும் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பவதால் பேட்டைத்துள்ளி ஆடி வந்து பக்தியுடன் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்தனர்.

கடந்த நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது. தினசரியும் 45 ஆயிரம் பக்தர்களும் பின்னர் 60 ஆயிரம் பக்தர்களும் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

41 நாட்கள் நடந்த வழக்கமான பூஜைகளுக்கு பிறகு கடந்த 26ஆம் தேதி மண்டல பூஜை நடந்தது. அன்றைய தினம் இரவு நடை அடைக்கப்பட்டது.

மகர விளக்கு பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டது. மாலை 5 மணிக்கு தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு முன்னிலையில் மேல் சாந்தி பரமேஸ்வரன் நம்பூதிரி நடையை திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து தீபாராதனை நடைபெற்றது. நேற்று மற்ற சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறவில்லை. பக்தர்களும் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை. இரவு 10 மணிக்கு நடை சாத்தப்பட்டது.

நடுங்குகிறது தலைநகர்.. வாட்டுகிறது குளிர்.. தவிக்கும் உத்தரபிரதேசம்.. 15 நாட்கள் பள்ளிகள் விடுமுறை

English summary

The Travancore Devastanam has announced that devotees will be allowed to visit Iyappan from today till 11 pm as the number of devotees is increasing. As the devotees were also allowed through the highway, they came to the hood and saw Iyappan with devotion.