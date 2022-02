Astrology

oi-Jeyalakshmi C

பொள்ளாச்சி: புகழ்பெற்ற ஆனைமலை மாசாணி அம்மன் கோயிலில் நேற்று நள்ளிரவு நடைபெற்ற மயான பூஜையில், அம்மனின் கழுத்துப் பகுதியில் இருந்து மண் எடுக்கப்பட்டது. அப்போது அங்கிருந்த பெண்களில் சிலர் சாமி வந்து ஆடினர். மயான பூஜை இன்று அதிகாலை 2:45 மணிக்கு முடிவடைந்தது.

வாயில் எலும்பு...ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோவிலில் விடிய விடிய மயான பூஜை - சாமியாடிய பக்தர்கள்

கொங்கு மண்டலத்தின் புகழ்பெற்ற கோயில், பொள்ளாச்சிக்கு அருகில் உள்ள ஆனைமலை மாசாணி அம்மன் கோயில். இங்கு அம்மன் சயன கோலத்தில் இருந்து பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி வருகிறார். இக்கோயிலில் மாசி மாத குண்டம் திருவிழா கடந்த 1ஆம் தேதியன்று கொடியேற்ற வைபவத்துடன் தொடங்கியது.

இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மயான பூஜை நேற்று நள்ளிரவு தொடங்கியது. இதை முன்னிட்டு, நள்ளிரவு சுமார் 12:30 மணியளவில் மாசாணி அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், பூஜைகள் நடைபெற்றன.

ஆனைமலை மாசாணி அம்மன் கோவில் திறப்பு - நீதி தேவதையை கண் குளிர வழிபட்ட பக்தர்கள்

English summary

During the Mayana Puja held at the famous Anaimalai Masani Amman Temple at midnight yesterday, soil was taken from the neck of the Goddess Masani Amman. Some of the women who were there at the time came and drove the Sami. Mayana Puja ended at 2:45 am today.