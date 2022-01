ஆங்கில புத்தாண்டு ராசிபலன் 2022: கல்யாண யோகம் யாருக்கு கைகூடும்...யாருடைய வீட்டில் தொட்டில் ஆடும்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 2022 புத்தாண்டு பிறந்து விட்டது. நோய்களும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பெருந்தொற்று காலத்திலும் யாருக்கு சுப காரியம் நடைபெறும். திருமணம் கை கூடி வரும். குழந்தை பாக்கியத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம். துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீன ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கிறது என்று பலன்கள் கணிக்கப்பட்டுள்ளன.

காசு பணம் கைநிறைய சம்பாதித்தாலும் திருமண வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று பலரும் நினைப்பார்கள். சிலருடைய வாழ்க்கை போர்க்களமாக இருக்கும். இந்த ஆண்டு அமைதியும் சந்தோஷமும் ஏற்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

பிள்ளைகளால் நிம்மதியிழந்து தவிர்ப்பவர்களுக்கும், புத்திரபாக்கியத்திற்காக எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு குருவின் ஆசியால் இந்த 2022ஆம் ஆண்டு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். துலாம்,விருச்சிகம், தனுசு,மகரம், கும்பம்,மீனம் ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

2022 New Year Rasi Palan Let’s see if those who are waiting for the baby blessing will get the son blessing. Benefits are predicted for those born in Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces this year.