புத்தாண்டு ராசி பலன் 2023: இந்த ராசிக்காரர்கள் மறந்தும் சில தவறுகளை செய்யாதீர்கள்..சங்கடம் வருமாம்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 2023ஆம் ஆண்டில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு கிரகங்களின் சஞ்சாரம் சாதகமாக உள்ளது. சில நிறங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை தரும். சில எண்கள் சாதகத்தை தரக்கூடும். மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டில் என்ன நிறங்கள் சாதகமாக இருக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

நவ கிரகங்களுக்கும் சாதகமான நிறங்கள் உள்ளன. நவ கிரகங்களுக்கு சாதகமான எண்கள் உள்ளன. அந்த நிறங்களும் எண்களும் சிலருக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும். நம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் தரக்கூடும்.

செவ்வாய், சுக்கிரன்,புதன், சந்திரன் ஆதிக்கம் நிறைந்த மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டில் வெற்றியை தக்க வைக்க என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

The transit of planets in 2023 is favorable for some zodiac signs. Certain colors bring good luck. Some numbers may give advantage. Let's see what colors are going to be favorable for Aries, Taurus, Gemini and Cancer in 2023. Mesham, Rishabam,Mithunam and Kadagam.