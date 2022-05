அட்சய திருதியை...தங்கம் வாங்க நல்ல நேரம் - 12 ராசிக்காரர்களும் தங்கம் வாங்க நல்ல நாட்கள்

News

மதுரை: அட்சய திருதியை நாளைய தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் எந்த நேரத்தில் தங்கம் வாங்கினால் பல மடங்காக பெருகும் என்றும் 12 ராசிக்காரர்களும் எந்த நாளில் தங்கம் வாங்கலாம் என்றும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஜோதிட ரீதியாக குரு என்ற சொல்லப்படும் வியாழ பகவான்தான் தங்கத்தின் அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். பொன்னன் என்ற பெயரும் இவருக்கு உண்டு. இவர் ஒருவரது ஜாதகத்தில் ஆட்சி, உச்சம், நட்பு, கேந்திரம் அல்லது திரிகோண அந்தஸ்தில் இருந்தால் இவர்களது வீட்டில் தங்கம் இருந்துகொண்டே இருக்கும். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் குரு பகவான் சனி, சுக்கிரன், புதன் சாரம் பெற்று இருந்தாலும் தங்கம் வாங்கும் யோகம் அதிகரிக்கும் என ஜோதிட நூல்கள் கூறுகின்றன.

ஜன்ம லக்னத்தில் இருந்து ஐந்தாம் வீட்டுக்கு அதிபதியானவர் குரு சாரம் பெற்றிருந்தாலும், ஐந்தாம் வீட்டில் உள்ள கிரகம் இரண்டாம் வீட்டின் அதிபதியின் பார்வை பெற்றாலோ அல்லது இரண்டாம் வீட்டில் இருந்தாலோ அவர்கள் வாங்கும் நகைகள் அவர்கள் வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சத்தைக் கொண்டு வரும்.

