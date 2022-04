குரு பெயர்ச்சி 2022... குரு பலன் உங்க ராசிக்கு வந்து விட்டதா? அப்போ கெட்டிமேளம்தான்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவகிரகங்களில் தேவகுருவாக திகழும் குருபகவான் தனது ராசியான மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ளார். குரு பகவானின் பார்வை கடகம், கன்னி, விருச்சிக ராசிகளின் மீது விழுகிறது.

இந்த குருப்பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளையும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை கலந்த தீமைகளைத் தரப்போகிறது. திருமணம், வேலை வாய்ப்பு, பண வருமானம், குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க குருபகவானின் அருள் தேவை.

குருபார்க்க கோடி நன்மை' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப கோடி நன்மைகள் நம்மைத் தேடி வரத் தொடங்கும். அவரவர்கள் ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் அமைப்பிற்கு தக்கவாறும் தற்சமயம் நடைபெறும் தசா-புக்திக்கு தக்கவாறும் உள்ள பலன்களே நடைபெறும் என்பதால் அதிகம் அச்சப்படத் தேவையில்லை.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு இதுவரை 13 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் - ஏப்.28 கடைசி நாள்

இந்த குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் பொதுவானதாகும். பொதுவாக எல்லா ராசி அன்பர்களும் குரு பெயர்ச்சிக்கு பரிகாரமாக திருச்செந்தூர் சென்று கடலில் குளித்து முருகப் பெருமானை வழிபாடு செய்து வர நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் யாருடைய வீட்டில் கெட்டிமேளம் கொட்டப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Guru Peyarchi palan 2022: ( குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 திருமணம், குழந்தை பாக்கியம் யாருக்கு கை கூடும்) With this Guru shift Kumbam to Meenam we can see which Rasi will get Marrige and Child birth and luck