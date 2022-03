வைகையில் இறங்க வரப்போகும் கள்ளழகர் - களைகட்டப்போகும் மதுரை சித்திரை திருவிழா

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: எத்தனையோ திருவிழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டாலும் மதுரை சித்திரை திருவிழாவிற்கு தனிச்சிறப்பு உண்டு. மதுரை குலுங்க குலுங்க அமர்களப்படுத்திவிடுவார்கள். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்தையும், கள்ளழகர் வைகையில் எழுந்தருளுவதையும் காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மதுரையில் கூடப்போகிறார்கள். மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளைச் செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் தயாராகி வருகிறது.

சித்ராபவுர்ணமியை ஒட்டி மதுரையில் 12 நாட்கள் சித்திரை திருவிழா நடைபெறும். கொடியேற்றம் தொடங்கி தேரோட்டம் வரைக்கும் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிலும், கள்ளழகர் அழகர்கோவிலில் இருந்து இறங்கி வருவது முதல் எதிர்சேவை, வைகையில் இறங்குவது மண்டூக முனிவருக்கு சாப விமோசனம் அளிப்பது... தசாவதார கோலத்தில் அருள்பாலித்து விட்டு பூப்பல்லாக்கில் மலைக்கு கிளம்புவது வரைக்குமே 15 நாட்களும் விழாக்கோலமாக இருக்கும்.

சித்திரை திருவிழாவிற்கான முன்னேற்பாடுகள் அனைத்தும் பங்குனியிலேயே ஆரம்பமாகிவிடும். இந்த ஆண்டு மாசி மாதமே பந்தல் போடுவதற்கான முகூர்த்தக்கால் நடப்பட்டு விழா ஏற்பாடுகள் தொடங்கி விட்டன.

