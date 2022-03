மகாசிவராத்திரி நாளில் கிரகங்களின் அற்புத சேர்க்கை: எந்த ராசிக்காரர்கள் என்ன அபிஷேகம் செய்யலாம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவகிரகங்களின் சஞ்சாரத்தால் மனிதர்களுக்கு நன்மை தீமைகள் நடைபெறுகின்றன. நவகிரகங்களின் சேர்க்கை பார்வை நகர்வு 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்களை கொடுக்கின்றன. மகாசிவராத்திரி தினமான இன்று மகர ராசிகளில் நான்கு முக்கிய கிரகங்கள் கூட்டணி சேர்ந்துள்ளன. கும்ப ராசியில் அதே போல மூன்று முக்கிய கிரகங்கள் இணைந்துள்ளன.

மகாசிவராத்திரி நாளில், சனி பகவானின் ராசியான மகர ராசியில், சனி, புதன், செவ்வாய், சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய ஐந்து கிரகங்களும் சஞ்சரிப்பார்கள். சூரியனும் குருவும் கும்ப ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார்கள். மாலைக்கு மேல் சந்திரன் கும்ப ராசியில் இணைகிறார்.

மகாசிவராத்திரியில் சிவ பெருமானின் பேரருள் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.எந்த ராசிக்காரர்கள் என்ன பொருட்களால் சிவபெருமானை அபிஷேகம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

MahaSivarathiri 12 zodiac signs prediction: ( மகாசிவராத்திரி நாளில் எந்த ராசிக்காரர்கள் என்ன அபிஷேகம் செய்யலாம்) On Mahasivarathri, you can see which zodiac sign Lord Shiva's grandson will be available to. See which zodiac sign can anoint Lord Shiva with what materials.